На утро 4 января в Курской области всего зарегистрировано 21 494 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки прибавился 171 заболевший.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1513 человек, на ИВЛ – 148 (17 – инвазивная, 131 – неинвазивная). Всего выписали 19 304 пациента, в том числе 82 – за последние сутки.На сегодняшний день скончались 312 (+2; мужчина 60, женщина 50 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +111г. Железногорск +16Курский +15Кореневский +8Курчатовский +3г. Льгов +3Льговский +3Октябрьский +3г. Фатеж +2Фатежский +2Железногорский +2Золотухинский +1Конышевский +1Щигровский +1.