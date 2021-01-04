На Театральной площади курские спасатели провели традиционный спортивно-познавательный праздник. Началась программа с перетягивания пожарного рукава.Бросание спасательного круга - навык, которым должен владеть каждый. В этот раз курские спасатели для ребят подготовили сложную задачу. Нужно было в центр круга попасть концом Александрова, а затем подтащить условного пострадавшего к берегу. Большинство участников справились с заданием.И дети и взрослые с удовольствием слушали правила пожарной безопасности от ростовой куклы – огнетушителя. Все желающие могли прокатится на пожарных квадроциклах. Завершился спортивный праздник посещением Губернского катка.