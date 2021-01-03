Вступил в силу приговор против двух иностранцев, осужденных за покушение на незаконный сбыт героина в Курской области. Осужденные подавали апелляции на решение райсуда.30-летний гражданин Республики Таджикистан, временно проживавший в Курске, получил восемь лет исправительной колонии строгого режима. 35-летняя гражданка Республики Молдова, имеющая на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, временно проживавшая в Курске, - семь лет исправительной колонии общего режима.В сентябре 2019 года гражданин Таджикистана, находясь в Балашихе Московской области, в ходе переписки в мессенджере с неизвестными согласился незаконно сбывать наркотики через «тайники-закладки» за деньги. 350 рублей - за каждый «тайник». После этого он чего договорился со своей знакомой заниматься сбытом вместе.Пара, получив информацию о местонахождении оптовой партии наркотиков, должна была распространять их через «тайники-закладки» в Курске и сообщать о местах закладок \\"работодателям\\".В январе 2020 года мужчина забрал оптовую партию героина из тайника в районе деревни Татаренкова Курского района Курской области. Вместе с женщиной они заложили шесть «тайников-закладок», но их задержали полицейские. Информацию о месте «тайников» потребители не получили.Курский областной суд, рассмотрев апелляционное представление и апелляционные жалобы, изменил приговор суда первой инстанции, снизив назначенное наказание: мужчине - до семи лет 11 месяцев; женщине – до шести лет 10 месяцев. Приговор вступил в законную силу.