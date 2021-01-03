В 2020 году в Курской области паспорта гражданина Российской Федерации получили почти 50 тысяч курян, из них 10 тысяч – достигших 14-летнего возраста и 2,8 тысячи – тех, кто приобрел гражданство РФ. Кроме этого, урегулирован статус 45 лиц, длительное время находящихся на территории РФ без документов, удостоверяющих личность, рассказали в УМВД региона.- В целом жители Курской области стали внимательнее относится к основном документу, удостоверяющему личность. На 13% стало меньше количество испорченных паспортов и на 15% - утраченных и похищенных, - рассказали в полиции.В целом подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Курской области в 2020 году оказано российским и иностранным гражданам, а также юридическим лицам свыше 300 тысяч государственных услуг в сфере миграции.