В полицию обратилась 25-летняя жительница областного центра, которая стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Она рассказала, что разговаривала с якобы сотрудником банка, клиентом которого она является. Незнакомый мужчина представился специалистом службы безопасности и сообщил девушке об атаке мошенников, которые оформили кредит на ее имя.- Чтобы защитить финансы, собеседник убедил девушку поехать в банк, снять со счета 300 тысяч рублей и перевести на незнакомые счета. Девушка доверилась незнакомцу, так как он не только озвучил ее персональные данные, но и перечислил недавно совершенные операции по карте. Мошенники непрерывно звонили с разных номеров и не давали курянке возможности поговорить с кем-либо или обратиться в банк самостоятельно. Как только деньги были перечислены, они прервали разговор, - рассказали в полиции.Поговорив с родственниками, девушка осознала, что подарила деньги неизвестно кому и теперь должна банку крупную сумму. Последовало обращение в полицию. В рамках расследования выяснилось, что преступники звонили с номеров зарегистрированных в других регионах страны.