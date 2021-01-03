В рамках национального проекта «Культура» преобразилась библиотека, расположенная на улице Рабочая. Уже в новогодние каникулы читатели могут ознакомиться с уникальными возможностями библиотеки нового формата, где создано инновационное технологичное пространство, внедрены современные СМАРТ-технологии для посетителей всех возрастов.Кроме того, в 2020 году проект централизованной системы библиотек «Студия духовно-творческого развития КЛИП: Краеведение. Литература. Православие» получила российский грант – более 441 тыс. рублей, сообщили в мэрии Курска.