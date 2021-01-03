Прокуратура Хомутовского района провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в детсадах.На кухне одного из детских садов использовали поврежденную посуду, не было всей необходимой кухонной техники. В другой дошкольной организации посуда использовалась не по назначению, ненадлежащим образом заполнялся журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, рассказали в прокуратуре.Должностные лица оштрафованы по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах) в виде штрафов.Заведующие детских садов получили представления об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.