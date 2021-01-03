Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против жительницы Курска. Она признана виновной в совершении 21 эпизода преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).На стадии предварительного расследования она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.Женщина входила в состав организованной группы из шести человек. Соучастники провели СМС-рассылку на разные номера телефонов о якобы блокировании банковских карт клиентов банков. При этом в сообщении они указывали номер контактного телефона сотрудника, который поможет решить возникшую проблему. От звонивших они получали информацию о номере банковской карты, сроке ее действия, остатке на счете и другую важную информацию, с помощью которой переводили деньги со счетов владельцев карт на банковский счет, находящийся в пользовании участников преступной группы.Таким способом они украли более 600 тыс рублей, рассказали в прокуратуре.Женщина получила два с половиной года колонии общего режима.Похищенные деньги потерпевшим возмещены другими участниками группы, уголовные дела против которых находятся в производстве следствия и суда, добавили в ведомстве.