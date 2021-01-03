Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу против 21-летнего жителя Курска, который признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 222, ч. 1ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия, а также его приобретение, хранение, ношение и перевозка). Кроме того, он и его 37-летний соучастник признаны виновными по ч. 2, 4 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия).Как установлено судом, в декабре 2018 года подсудимые вызвали такси, но водитель отказался выполнять заказ, поскольку пассажиры имели долг по оплате предыдущей поездки. За это они избили водителя, а затем стали угрожать убийством, демонстрируя обрез ружья, после чего угнали автомобиль.Кроме того, в этот же день пьяный подсудимый избил незнакомого мужчину. Куряне положили находящегося без сознания пострадавшего на заднее сиденье его же автомобиля, на котором направились в Белгород. Приехав в соседний регион, соучастники оставили машину во дворе одного из домов. Лежащего в автомобиле мужчину обнаружили случайные прохожие. Через несколько дней он умер в больнице от черепно-мозговой травмы.Суд дал одному из подсудимых 12 лет исправительной колонии строгого режима, его соучастнику предстоит провести шесть лет в исправительной колонии общего режима.