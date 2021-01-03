Промышленный районный суд Курска вынес приговор адвокату, которая признана виновной по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере). Этим же приговором она и два ее соучастника осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщили в прокуратуре региона.Как установлено судом, адвокат защищала обвиняемого по уголовному делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере. С 1 февраля 2017 года по март 2018 года она брата деньги своего подзащитного. Для этого юрист сообщила его родственникам ложную информацию о том, что при условии передачи взятки судьям она сможет договориться о вынесении более мягкого приговора, рассказали в ведомстве.В общей сложности родственники подзащитного передали адвокату 1 млн 800 тысяч рублей.Кроме того, женщина и два ее соучастника занимались вымогательством денег потерпевших. Юрист сообщила своему подзащитному, что ее брат имеет высокий статус среди осужденных и может за 150 тыс рублей помочь избежать физического насилия со стороны других отбывающих наказание в исправительной колонии. Для создания видимости присутствия реальной угрозы они договорились с другим осужденным о применении к нему насилия. Это вынудило передать адвокату требуемую сумму.Суд дал адвокату пять лет колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет. Ее соучастники приговорены к четырем годам колонии строгого режима со штрафом 200 тыс рублей каждый.Приговор в законную силу не вступил.