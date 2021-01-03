За минувшие сутки в Курской области зарегистрировано пять пожаров, предположительная причина двух из них - короткое замыкание электропроводки.В обоих случаях возгорания произошли в хозпостройках. В Касторенском районе в кирпичной времянке огнем повреждены стены и потолочные перекрытия, в Советском - в деревянном сарае сгорело сено.Как правило, хозпостройки располагаются вблизи жилых домов и в случае возникновения возгорания несут угрозу оставить без крова своих хозяев. В обоих случаях на возгорания реагировали добровольные пожарные формирования, что помогло сдержать распространение огня до прибытия профессиональных пожарных, которые оперативно ликвидировали горение, сказали в МЧС.