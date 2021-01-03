5 января в 9:00 - чемпионат и первенство Курской области по автомобильному кроссу (1-й этап, зимний) (г. Курск, ул. Воздушная)6 января в 11:00 - 1-й этап Кубка Курской области по кросс-кантри (Кубок ВелоКурска) в дисциплине «олимпийский кросс-кантри» (Курский район, деревня Шуклинка и Курск, ул. Воздушная)8 января в 10:00 - Рождественский турнир по хоккею с шайбой «Студеный лед» (г. Курск, открытый каток «Три океана»)10 января в 11:00 - Кубок Курской области по лыжным гонкам (г. Железногорск, стадион «Горняк»)4-10 января - спортивные мероприятия в городах и районах Курской области.