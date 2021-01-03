По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 3 января и в течение суток будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура: ночью 0-5º мороза, днем от 4º мороза до 1º тепла.Рекомендации МЧС водителям при гололеде и гололедице:недопустимо торможение и одновременный поворот рулевого колеса. При этом торможении не вращающиеся передние колеса не смогут изменить направление движения авто. Когда прекратится торможение, авто резко поедет в сторону вывернутых колес. Изменение направления движения авто бывает неожиданным для водителя.