Онлайн-экскурсию о новогодних подарках на фронт подготовил Музей Победы. Видеоролик размещен на сайте музея https://victorymuseum.ru/video/raznoe/novogod… (https://victorymuseum.ru/video/raznoe/novogodnie-podarki-vremen-velikoy-otechestvennoy/)Зрители узнают, как встречали Новый год красноармейцы. Ведь во время Великой Отечественной войны этот праздник стал для солдат символом мирной жизни.- Несмотря на трудности, бойцы на фронте, если появлялась возможность, обязательно ставили елку. Если не получалось найти игрушки, их делали из подручных материалов. И, конечно, для поднятия морального духа солдат проводились большие кампании по сбору всевозможных подарков в действующую армию, – отмечает сотрудник Музея Победы, историк Александр Михайлов.Онлайн-посетителям покажут, что обычно отправляли на фронт, продемонстрируют аутентичные сладости - популярные еще с начала ХХ века карамельные конфеты «Раковые шейки», производства Таганрогской кондитерской фабрики, и шоколадные батончики с начинкой, производства Ленинградской шоколадной фабрики им. Н.К. Крупской.Получая подарки, солдаты на фронте чувствовали огромную моральную поддержку и заботу жителей Советского Союза, которые в тылу делало все возможное, чтобы облегчить жизнь воинов на передовой.