Ушел из жизни Борис Григорьевич Шуклин, наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы. Борис Григорьевич не дожил до своего 98-летия несколько месяцев.Оказавшись на фронте в феврале 1943 года в составе 322-й Краснознаменной стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта под командованием генерала Ватутина, позже воевал на Украине, в Польше, Чехословакии. Принимал участие в Курской битве, форсировал Днепр, освобождал узников Освенцима. День Победы курянин встретил под Прагой.Он первым в 322-й дивизии принял по рации сообщение о полной капитуляции Германии и сообщил об этом командиру. Борис Григорьевич Шуклин награжден орденом Красной звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны, более 25 медалями.Борис Григорьевич открыл медицинскую династию Шуклиных. Свыше 20 лет был главным хирургом Курской области, кандидат медицинских наук. За трудовые подвиги и заслуги награжден орденом Трудового Красного знамени.В декабре 2019 года имя Бориса Григорьевича Шуклина было присвоено школе № 42 города Курска.