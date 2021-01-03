Проект указа президента об изменении размера ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет внесен в Правительство РФ.Проектом предусмотрено, что размер данной финансовой поддержки будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Выплату назначат в повышенном размере, если ее обычная величина (половина прожиточного минимума на ребенка) не позволяет поднять среднедушевые доходы семьи.Как пояснили в комитете социального обеспечения, материнства и детства Курской области, после подписания данного указа будут внесены изменения в основные требования назначения ежемесячной выплаты и доработаны региональные информационные системы.Заявления на назначение выплаты в повышенном размере станут принимать с 1 апреля, а расчет сделают с 1 января или с момента достижения ребенком возраста трех лет (если три года исполнилось в 2021 году).Заявление можно будет подать на портале госуслуг, в органах соцзащиты и МФЦ. Размер пособия будет рассчитываться автоматически.