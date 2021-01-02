Дорожные и коммунальные службы обрабатывают городские дороги и пешеходные зоны противогололедными материалами, сообщили в мэрии Курска.- В связи с осадками в виде дождя усилены работы по ликвидации наледи на пешеходных тротуарах вдоль автомобильных дорог, увеличено количество объектов, на которых выполняются работы по зимнему содержанию, - сказали в горадминистрации. - За прошедшие сутки израсходовано более 400м3 противогололедных материалов. В ночное время и в утренние часы подрядные организации сосредоточили свои усилия на механизированной обработке пескосоляной смесью проезжих частей улиц и тротуаров.Продолжается обработка тротуаров, подходов к пешеходным переходам и посадочных площадок остановок общественного транспорта. Работы ведутся в парках и скверах, а также во дворах домов, говорят в мэрии.Однако на окраинах Курска тротуары по-прежнему напоминают каток.Председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев напомнил владельцам территорий, расположенных в непосредственной близости к пешеходным дорожкам и тротуарам, что в соответствии с Правилами благоустройства города, ответственными за содержание прилегающей территории являются собственники зданий, строений, сооружений, земельных участков.