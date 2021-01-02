По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 2 января в течение суток будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Температура: - ночью 0-5º мороза, днем от 2º мороза до 3º тепла.Рекомендации водителям при гололедице.Недопустимо торможение и одновременный поворот рулевого колеса. При этом торможении не вращающиеся передние колеса не смогут изменить направление движения авто. Когда прекратится торможение, авто резко поедет в сторону вывернутых колес. Изменение направления движения авто бывает неожиданным для водителя.