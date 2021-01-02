Как уже сообщала КП, на 2 января 2021 года в Курской области от ковид скончались 306 человек. В том числе за последние сутки умерла женщина 83 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.По данным оперативного штаба на 7:30 2 января в Курской области всего зарегистрировано 21154 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки ковид подтвердился у 174 человек.За минувшие сутки наибольший прирост заболевших по муниципалитетам - в Курске - 123 случая, Железногорске - 16, Курчатовский район - восемь.