На 2 января 2021 года в Курской области от ковид скончались 306 человек. В том числе за последние сутки умерла женщина 83 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.По данным оперативного штаба на 7:30 2 января в Курской области всего зарегистрировано 21154 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки ковид подтвердился у 174 человек.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1418 человек, на ИВЛ – 151 (18 – инвазивная, 133 – неинвазивная). Всего выписано 19144 пациента, в том числе 73 курянина выздоровели за последние сутки.