В 01:43 2 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Красной Армии в Курске.На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №4, ПСЧ №2, СЧ №1 и ПЧ №20 Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.По прибытии в 01:48 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 01:55, ликвидировано в 01:59, сообщили в МЧС.В результате пожара в деревянном жилом доме повреждены стены и кровля, уничтожена мебель и личные вещи.Огонь тушили 24 человека и девять единиц техники.Ущерб и причина пожара устанавливаются.