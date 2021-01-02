В Курске стартовала январская декада спорта. В течение новогодних каникул в городе запланирован ряд спортивных мероприятий. Управление Росгвардии в эти дни предлагает курянам присоединится к «Зарядке с Росгвардией».Мероприятие будет проходить в городском парке «Боева дача» ежедневно со 2 по 10 января включительно с 11 часов 30 минут. Место встречи — на стритбольной площадке.Спортивную тренировку будут проводить инструкторы по физической подготовке регионального Управления Росгвардии. В программу будет входить комплекс общеразвивающих физических упражнений, а также отдельные упражнения, входящие в программу физической подготовки сотрудников спецподразделений ведомства.