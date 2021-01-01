С вечера 1 января и в течение суток в Курской области будет облачно. Ночью дожди, утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ночью местами туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура по области ночью от 4º мороза до 1º тепла, днём от 1º мороза до 4º тепла.Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.При управлении автомобилем в гололед не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.