По данным оперативного штаба на 7:30 1 января, в Курской области всего зарегистрировано 20 980 (+182) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1380 человек, на ИВЛ – 167 (22 – инвазивная, 145 – неинвазивная).Всего выписали 19 071 (+184) пациент. На сегодняшний день скончались 305 (+2; мужчина 61 год, женщина 49 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +118Касторенский +13Большесолдатский +11Черемисиновский +6Обоянский +5Беловский +4Золотухинский +4г. Щигры +4Октябрьский +3Суджанский +3Медвенский +2Пристенский +2Щигровский +2Мантуровский +1г. Обоянь +1Солнцевский +1г. Суджа +1Тимский +1.