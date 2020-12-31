По данным оперативного штаба на 7:30 31 декабря, в Курской области всего зарегистрировано 20798 (+185) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1408 человек, на ИВЛ – 160 (17 – инвазивная, 143 – неинвазивная).Всего выписано 18887 (+189) пациентов. На сегодняшний день скончались 303 (+5; женщины 61 и 67 лет; мужчины 63, 68, 69 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +94г.Железногорск +18Курский +11г. Рыльск +7Фатежский +7Солнцевский +5г. Фатеж +5Глушковский +4г. Дмитриев +4Курчатовский +4г. Льгов +4Льговский +4Медвенский +3Обоянский +3Поныровский +3Хомутовский +3Рыльский +2Дмитриевский +1Золотухинский +1г. Обоянь +1Октябрьский +1.