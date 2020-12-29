Подведены итоги третьего Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности. По предварительным оценкам организаторов – Банка России и Агентства стратегических инициатив, за две недели в проекте приняли участие около 450 тысяч человек по всей стране. Среди них почти 10 тысяч курян, что на треть больше, чем в 2019 году.Вопросы были разделены по сложности на разные уровни. Те, кто правильно ответил более чем на 20 вопросов из 30, получили именной сертификат. Кроме того, в этом году впервые появилась возможность проверить свои знания в области финансов и у представителей малого и среднего бизнеса. Из З25 курских предпринимателей успешно справились с заданиями почти 200 участников.При каждом неправильном ответе на вопрос человек по окончании тестирования получал развернутый комментарий с правильным ответом.