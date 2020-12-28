47-летний житель Рыльского района узнал, что одна из организаций проводит ремонтные и строительные работы с использованием различных металлических элементов. Мужчина ночью приехал, оставил машину в лесополосе, похитил металл и сбыл его в соседнем населенном пункте.Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей. Из-за совершенного хищения остановился ход ремонтных работ. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. К этому времени в отдел полиции пришел гражданин с заявлением о пропаже его имущества, оставленного в салоне автомобиля.Машину он припарковал на стоянке и вскоре ему стали поступать смс-сообщения о снятии денег с банковской карты. Тогда он вспомнил, что кредитку, травматический пистолет, охотничий нож оставил в автомобиле.Как выяснилось, похититель металла заметил приоткрытую дверь в машине и похитил из салона все, что нашел. Пропавшее имущество обнаружили полицейские во время обыска в доме подозреваемого.Уголовное дело, объединившее совершенные злоумышленником кражи, направили в суд для вынесения законного решения. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.