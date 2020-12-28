Сотрудники администрации Центрального округа Курска провели рейд по елочным базарам. В округе ели, сосны и пихты можно купить на 21 площадке.Деревья привезли в областной центр из лесохозяйственных питомников Дмитриевского, Золотухинского, Солнцевского, Советского, Конышевского районов. Есть хвойные деревья из Смоленска и Перьми, а также пихты из Дании.Проверяющие выявили пять самовольно размещенных точек по реализации хвойных деревьев. В отношении незаконно торгующих граждан составили протоколы об административной ответственности.