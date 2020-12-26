Исследования на коронавирус в Курской области проводят как в государственных лабораториях медучреждений региона, так и в частных. Большую часть выполняют в областном клиническом кожвендиспансере.Благодаря средствам из федерального бюджета и благотворительной финансовой помощи в лабораторию этого учреждения поступило новое современное оборудование: амплификаторы нуклеиновых кислот, микробиологические анализаторы, микроскопы, ламинарные шкафы, оборудование, которое автоматизирует процесс проведения исследований.- Весной в Курской области делали около 250 исследований в день. Сейчас проводится свыше 2,5 тысячи, в том числе и благодаря тому, что сюда было направлено оборудование из других медицинских учреждений. Теперь после поступления новой техники оно будет возвращено, а показатель проводимых исследований увеличится до трех тысяч в сутки, - рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.В кожвендиспансере также продолжает работу центр по информированию пациентов о результатах теста на коронавирусную инфекцию. Волонтеры-медики ежедневно направляют в медицинские учреждения области сведения о результатах проведенных исследований на COVID-19. Теперь граждане получают информацию о тесте в течение 24 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.