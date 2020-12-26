Авария произошла 25 декабря в шестом часу вечера на 31-м километре автодороги \\"Курск-Льгов-Рыльск\\" вблизи деревни Митрофаново Октябрьского района Курской области.- 54-летний водитель автомобиля \\"Хонда\\" ехал со стороны Курчатова в сторону Курска. По предварительным данным он не справился с управлением и выехал на встречку, - рассказали в ГИБДД.Здесь он столкнулся с автомобилем \\"Kia Sorento\\", за рулем которого была 43-летняя женщина.В результате ДТП водитель \\"Хонды\\" и 74-летняя пассажирка \\"Kia\\" погибли. Женщина-водитель попала в больницу с травмами.Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.