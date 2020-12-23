Главную новогоднюю елку зажгли вечером 22 декабря на Театральной площади Курска. Объявили о начале праздничных мероприятий Дед Мороз и Снегурочка.- 2020-й выдался сложным. Хотелось бы быстрее перевернуть календарь и вступить в Новый год. Особенно этого праздника ждут наши маленькие земляки. Наконец к нам приехал Дед Мороз. Теперь праздничное настроение, которое мы пытаемся создать в последние дни, будет еще ярче, - отметил глава региона Роман Старовойт.В этом году Театральная площадь особенно сверкает разноцветными огнями: там установлены светодиодные арт-объекты, работает Губернский каток. Также украшены к празднику улицы и скверы во всех микрорайонах города. В новогоднюю ночь рядом с драмтеатром планируют установить большой экран и транслировать новогодние поздравления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Праздничные мероприятия в Курске на Новый год-2021. Большинство из них пройдет в онлайн-формате (подробнее)