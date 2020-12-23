В Курчатове закончили строительство путепровода через железную дорогу. Современная четырехполосная дорога с обустроенными тротуарами и освещением связала Северный и Южный микрорайоны города. Общая стоимость объекта составила почти 313 миллионов. Они поступили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполнили на год раньше намеченного срока без потери качества.Как уточнили в пресс-службе администрации области, протяженность дороги – почти 900 метров. Для основания путепровода рабочие сделали насыпь земляного полотна, забили 148 железобетонных свай, уложили 720 габионных блоков. Арка выполнена из гофрированных листов оцинкованной стали. Уложена геосетка для повышения прочности земляного полотна.- В следующем году мы запланировали на уличную дорожную сеть Курчатова направить 150 млн рублей. В Южном микрорайоне будут отремонтированы улицы и построены новые, - отметил во время открытия путепровода губернатор Роман Старовойт.