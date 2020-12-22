Курян предупредили о гололеде

В регионе похолодает Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 22 ноября в течение суток будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура по области ночью 6-11º мороза, днем 3-8º мороза.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.