В Курске в районе Боевой Дачи расчищают реку

Намечено также провести профилирование русла протоки Кривец Фото: из открытых источников

Комитет природных ресурсов области приступил к расчистке протоки Кривец реки Тускарь в районе Боевой дачи.

В рамках проекта предусмотрена расчистка русла протоки Кривец протяженностью 5,5 километров от донных отложений. Вдоль береговой полосы удалят древесно-кустарниковую растительность.

В местах, наиболее подверженных водной эрозии, установят гибкие берегоукрепительные конструкции - георешетки с щебнем.

Намечено также провести профилирование русла протоки Кривец для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья.

- Сейчас проводятся подготовительные работы по обустройству технологических проездов и площадок для временного складирования изымаемого из реки грунта. Организована также очистка берега от кустарника и мелколесья. Все работы согласованы с администрацией Курска, - отметил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков

Мероприятия проводятся для улучшения санитарно-технического и экологического состояния реки, а также для снижения вероятности подтопления.