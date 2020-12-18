Больше 12 млн рублей собрал курский благотворительный марафон «Мир детства»

Помощь получают в том числе и многодетные семьи региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала года на счет благотворительного фонда поступило 12 390 722 рублей.

Самые крупные пожертвования получены от предприятий. Поддерживают марафон и неравнодушные куряне. Собрано больше 2,5 млн рублей в Курске, 200 тысяч рублей – в Железногорске, а также Поныровском, Солнцевском и Фатежском районах.

Благотворительный марафон в Курской области действует давно, и благодаря его работе оказана помощь, в том числе финансовая, многим семьям с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

В 2020 году адресная помощь на сумму 8 млн 600 тыс. рублей оказана 194 семьям. Средства переданы на лечение 37 детей, четыре семьи улучшили жилищные условия, получили помощь 12 человек, пострадавшие от пожаров. 86 семей получили материальную поддержку на приобретение предметов первой необходимости. В этом году выделена финансовая помощь в размере 10 тысяч рублей для 78 многодетных малоимущих семей, переболевших коронавирусной инфекцией.

На конец года на счету марафона остается около 3 млн рублей, которые предназначены для экстренных ситуаций.

- Адресная поддержка также направлялась семьям с детьми для проведения ремонта, были приобретены многоместный автомобиль и ноутбуки для дистанционного обучения, а также музыкальные инструменты одаренным детям. Также подарки получили семьи, удостоенные ордена и медали ордена «Родительская слава», нагрудного знака «За заслуги в воспитании детей», победители областного конкурса «Семья Соловьиного края, - добавила председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.