Курянин воровал обувь из тамбуров многоэтажек

На подозреваемого завели два дела Фото: Из архива КП.

В полицию обратились сразу несколько жителей Майского бульвара, которые обнаружили пропажу своих дорогих кроссовок. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражи совершались в днем.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных у домов, удалось создать ориентировку на предполагаемого преступника. Выяснилось, что это ранее судимый мужчина, проживающий в центре Курска. Фигуранта задержали и провели обыск в его квартире. Чужую обувь он успел продать прохожим на улице, а на вырученные деньги купил спиртное. Оказалось, что и воровал он пьяным. В Северо-Западном отделе полиции против мужчины завели два уголовных дела.