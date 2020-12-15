В Курской области задержали подозреваемых в нападении на пенсионеров

Пожилым жертвам преступники угрожали ножом Фото: Из архива КП.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Курской области задержали двух ранее неоднократно судимых граждан, подозреваемых в разбоях и грабежах в пожилых в нескольких районах Курской области.

Преступники за день до запланированного нападения приезжали к потерпевшим и предлагали купить по низкой цене разные товары. Таким образом они оценивали материальное положение и состояние здоровья пенсионеров.

- Затем ночью они проникали в дома пожилых, связывали их и избивали. Угрожая ножом, они требовали отдать имеющиеся в доме ценности и деньги. А также забирали мобильные телефоны, лишая потерпевших возможности связаться с родными, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, в ряде случаев участники группы оставляли пенсионеров связанными и запирали входную дверь с внешней стороны. В таком состоянии родственники и соседи обнаруживали потерпевших спустя несколько дней. А в одном из случаев оттащили пожилую жительницу Льговского района в овраг за домом и оставили там, привязав к столбу. После этого женщине потребовалось длительное медицинское лечение.

Следователями территориальных отделов полиции было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 УК РФ. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и переданы в Следственное управление УМВД России по Курской области.

- При обысках у фигурантов изъяли часть похищенного имущества: часы, телефоны, бытовая техника, посуда, медали.

Обоим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается, - добавила Ирина Волк.