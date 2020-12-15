В Курской области устанавливают искусственные гнезда для птиц

В регионе проходит природоохранная акция Фото: Светлана ВОЛКОВА

Искусственные гнезда развешивают специалисты «Курскохотрыбцентра» совместно с орнитологами-любителями.

В окрестностях Курска размещено пять гнездовых ящиков для привлечения обыкновенной пустельги - сокола, занесенного в Красную книгу Курской области.

Как отметили в комитете природных ресурсов области, недостаток мест гнездования ограничивает распространение птиц и снижает их численность. Мероприятие проходит в рамках природоохранной акции «Большое небо малому соколу», цель которой - увеличивать и укреплять популяцию видов.

В ближайшее время участники природоохранной акции планируют увеличить количество вывешенных искусственных гнездовий до 20 штук.