В Курской области восстановили электроснабжение

Без света оказались восемь населенных пунктов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 23:25 14 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения в Рыльском, Хомутовском и Кореневском районах.

В зону отключения попали восемь населенных пунктов, 1131 жилых дома, 2054 человек, социально-значимых объектов нет.

По состоянию на 01:33 15 декабря электроснабжение потребителей восстановлено, сообщили в МЧС.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.