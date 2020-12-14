Курская область закупила препараты для диабетиков

Последний аукцион состоялся 4 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

Инсулины и таблетированные формы сахароснижающих препаратов закуплены комитетом здравоохранения региона, сообщили в администрации региона.

За счет регионального бюджета в область уже поставлены и отгружены в аптеки следующие инсулины: «Новорапид», «Новомикс», «Тресиба», «Трулисити», «Апидра», «Инсулин гларгин туджео».

Закуплены также таблетированные формы сахароснижающих препаратов: «Форсига», «Тражента», «Джардинс», «Гликлазид». Данные препараты уже отгружены в аптеки. Препарат «Галвус» закуплен, его поставка ожидается в ближайшее время.

Препарат «Метформин» закуплен, проходит процедуру маркировки, он будет отгружен в аптеки на этой неделе.

В комитете сообщили, что в этом перечне приведены торговые наименования, а не международные непатентованные названия препаратов. Вопросы, касающиеся схемы лечения, гражданам разъясняет лечащий врач-эндокринолог.

Последний аукцион состоялся 4 декабря. Согласно закону вся процедура закупки, включающая в себя проведение торгов, заключение контрактов, оплата и поставка товаров, проводится не менее 45 дней.