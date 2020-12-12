Под Курском на пожаре погиб 57-летний мужчина

Пожар произошел поздно вечером Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 23:40 11 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу Касторенский район село Успенка, улица Заречная.

- По прибытии в 23:50 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано 23:53, ликвидировано 00:00. В результате пожара выгорел шлакоблочный жилой дом. На момент прибытия пожарных подразделений произошло полное обрушение кровли. Обнаружено тело 57-летнего мужчины, - рассказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.