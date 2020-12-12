Еще в одной курской больнице откроют ковид-стационар

Перепрофилировали корпус, в котором ранее находились хирургическое и терапевтическое отделения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ближайшее время в Тимской центральной районной больнице откроют стационар для приема больных коронавирусом.

Здесь перепрофилировали корпус, в котором ранее находились хирургическое и терапевтическое отделения. Организуют 110 коек, в их числе будут и реанимационные.

- Работы ведем с конца октября. Сделан капитальный ремонт, каждая койка будет обеспечена кислородом, в палатах для пациентов установлены кнопки вызова персонала. Работать здесь станут наши сотрудники, они прошли обучение, в том числе практическую подготовку в инфекционной больнице им. Н.А. Семашко; приглашаем и ординаторов КГМУ, - рассказал главный врач больницы Евгений Машошин.

Здесь будут два кислородных газификатора, один уже поступил; строители готовят площадку для установки. Работы по вводу в эксплуатацию займут не менее недели.

- Готовность госпиталя высокая. Запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов создан. Закуплено необходимое медицинское оборудование - аппараты ИВЛ, УЗИ, передвижной рентген. Направляться сюда будут и пациенты из близлежащих районов. После ввода кислородных газификаторов стационар начнет работу, - рассказал главный внештатный инфекционист регионального комитета здравоохранения Олег Девянин.

В настоящий момент в Курской области в 11 стационарах развернуто 1728 коек, 1210 из них обеспечены кислородом.