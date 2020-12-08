Режим повышенной готовности по коронавирусу: Курская область получила средства индивидуальной защиты

СИЗ закуплены за счет федерального бюджета Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» поступило 14 госпитальных комплектов, приобретенных за федеральные средства.

На автомобиле аварийно-спасательной службы они доставлены со склада корпорации «Росхимзащита». В комплекты входят респираторы, одноразовые и многоразовые защитные костюмы с бахилами, медицинские маски, кожные антисептики, защитные очки, дезсредства для поверхностей, перчатки.

Комплекты будут постепенно распределены между лечебными учреждениями Курской области, направлены волонтерам.

Ранее «Росхимзащита» по соглашению с Минпромторгом России получила федеральную субсидию на закупку и безвозмездную передачу волонтерам и медикам респираторов, масок, бахил и антисептиков, сообщили в администрации региона.