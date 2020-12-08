Полиция выясняет обстоятельства ЧП под Курском

Полиция выясняет обстоятельства происшествия Фото: Из архива КП.

В Пристенском районе Курской области из больницы в полицию поступило сообщение, что к ним доставлена пожилая женщина. Ее заметили на дороге прохожие, и вызвали "скорую". Люди рассказали, что женщине стало плохо, она находилась без сознания.

- Сейчас проверяются разные версии происшедшего, в том числе ДТП, - рассказали в полиции региона.

Всех, кто располагает информацией о происшествии, полиция просит обращаться по телефону 02, с мобильного - 102.