Под Курском рыбак провалился под лед и утонул

Курян предупреждают о том, что нельзя выходить на лед Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

6 декабря примерно в девять часов вечера поступило сообщение о том, что 36-летний мужчина, ловивший рыбу на пруду вблизи села Стрелецкое Обоянского района, провалился под лед и утонул. По этому факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сказали в ведомстве.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области обращается к жителям Курской области с просьбой о соблюдении правил безопасности на воде зимой. В холодное время года лед непрочен, и может не выдержать массы тела человека. Следует помнить, что лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, вблизи деревьев, кустов, под снегом и сугробами. Несоблюдение правил безопасности на воде может привести к гибели людей.