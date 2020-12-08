Сотрудницу почты обвиняют в краже денег у пенсионерки

Женщина подделала документы Фото: Из архива КП.

В суд передано уголовное дело против начальника одного из структурных подразделений отделения почтовой службы Железногорского района. Женщину обвиняют в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.

По версии следствия с 1 по 3 апреля курянка в своем служебном кабинете украла 50 тысяч рублей, предназначенных для единовременной выплаты 89-летней жительнице Железногорского района. При этом, скрывая преступление, сотрудница почты предоставила в почтовое отделение фиктивный отчет о движении денег, содержащий ложные сведения о выплате пенсионерке 50 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме, сказали в СК

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.