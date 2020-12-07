В Курске такси попало в ДТП на трамвайных путях

Ежедневно в Курске происходят аварии с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло примерно в 09.40. утра на трамвайных путях. 34-летний водитель автомобиля "Рено Логан" ехал со стороны Московской площади в сторону площади Перекальского Курска.

В районе дома номер 8 по улице Карла Маркса он врезался в автомобиль "Лада Гранта", за рулем которой был 37-летний мужчина. "Лада" в результате влетела в такси "Рено Дастер", за рулем которой был 37-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал водитель "Лады", - рассказали в ГИБДД региона. - Водители трезвы. Полиция выясняет причины ДТП.