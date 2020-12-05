По факту падения лифта в Курской области возбудили уголовное дело

Следственный комитет по итогам проведенной проверки возбудил уголовное дело Фото: из архива «КП»

21 ноября в одной из многоэтажек Курчатова две женщины и трое детей застряли в лифте. Один ребенок находился в коляске. Подоспевший через некоторое время на помощь сотрудник управляющей компании начал помогать пострадавшим выбираться на свободу.

Сначала вызволили двоих детей и девушку. В кабине осталась женщина с детской коляской. Она успела передать наверх люльку с ребенком. Внезапно кабина начала двигаться вниз вместе с женщиной. Курянка получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Следственный комитет по итогам проведенной проверки возбудил уголовное дело. Лифт отключили и опечатали.

Начальник Государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин сообщил, что лифт ввели в эксплуатацию в 2001 году, срок его службы - 25 лет. В прошлом году его обследовала специализированная экспертная организация и допустила к работе до декабря 2020 года. Кроме того, проводилось периодическое обследование оборудования.

Техобслуживанием лифта занималось ООО «КУРЧАТОВ ПАРК». Лицензия для этого не требуется, но необходим обученный персонал, аттестованный в Росстандарте. При проверке выяснилось, что сотрудники аттестованы не были.