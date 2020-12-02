В Курске прошел очередной масочный рейд

Если несоблюдение масочного режима выявлено впервые, предпринимателям выдают соответствующее предписание
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Сотрудники городского комитета экономического развития и управления по делам ГО и ЧС провели очередной масочный рейд. Они проверяли не только соблюдение масочного режима персоналом и посетителями, но и наличие разметки социальной дистанции в торговых залах, а также санитайзеров.
Еще 14 торговых точек обследовали специалисты администрации Железнодорожного округа, 37 – Центрального округа. Только в одном случае продавец находилась на рабочем месте без маски.
Если несоблюдение масочного режима выявлено впервые, предпринимателям выдают соответствующее предписание. В случае повторных нарушений применяются меры административного воздействия.