В курском общественном транспорте внедряют систему QR-кодов

Специальные указатели позволят контролировать перебои в работе терминалов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В общественном транспорте в Курской области вводится система QR-кодов. Специальные указатели позволят контролировать перебои в работе терминалов безналичной оплаты, а также станут одним из инструментов мониторинга пассажиропотока, рассказали в администрации региона.

При отказе в безналичной оплате проезда куряне, отсканировав QR-код, смогут в автоматическом режиме посредством сообщения в мессенждере WhatsApp уведомить специалистов комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области о неисправности терминала. Последние оперативно свяжутся с перевозчиком, чтобы устранить возникшую проблему.

Специальные таблички внедряются на маршрутах Курска и межмуниципальных маршрутах.